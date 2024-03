Sommer ohne Glör

Die Badesaison an der Glör fällt in diesem Sommer Aus. Grund dafür sind Bauarbeiten. Die Zufahrtsstraße muss aus Versicherungsgründen aufwendig saniert werden. Die Arbeiten haben heute offiziell begonnen. Aufgrund der Vollsperrung wird die Glörtalsperre für mehrere Monate weder per Auto noch per Motorrad erreichbar sein.

© Torsten Hofheinz/Homepage RVR