Sommerbilanz Ru´hrverband

Der Juli an der Ruhr war so nass wie seit 40 Jahren nicht mehr. Tief Bernd sorgte für 75 Prozent mehr Regen als im langjährigen Mittel. Mit heftigen Regenfällen hatte das Tief vor zwei Monaten auch in Hagen für eine Hochwasserkatastrophe gesorgt und Schäden in Milliardenhöhe hinterlassen.

© Svenja Hanusch/ FUNKE Foto Services