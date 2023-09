Sommerferien vorbei - die perfekte Zeit für Reisen außerhalb der Saison

Nahezu leere Strände in Spanien und Italien

Beliebte Urlaubsländer wie Spanien und Italien werden während der Hochsaison von Urlaubern aus der ganzen Welt überrannt. Und auch Einheimische fahren im Sommer ans Meer oder auf die örtlichen Inseln. Ab spätestens Mitte September sind die Sommerferien vor Ort dann ebenfalls vorbei und es herrscht vor allem im Sünden der Länder noch perfektes Wetter für den Strandurlaub. "Ganz viele Deutsche möchten den Sommer verlängern und suchen daher die klassischen Ziele, die Sonne bringen. Das ist zum Beispiel Spanien, im Frühherbst insbesondere mit den kanarischen Inseln.", meint Kerstin Heinen. Bis Ende Oktober sind auf Teneriffa, Fuerteventura und Gran Canaria tagsüber beispielsweise noch 25 bis 28 Grad und Wassertemperaturen um die 22 Grad. Der Oktober gilt außerdem als einer der günstigsten Reisemonate vor Ort. Ähnlich sieht es zu der Zeit auch im Süden von Italien aus. In Kalabrien oder auf Sizilien begegnet man deutlicher weniger Menschen am Strand, obwohl noch perfektes Badewetter herrscht. Kerstin Heinen empfiehlt außerdem noch Ägypten, Albanien und bei einem größeren Budget auch die Karibik.

Tunesien, Bulgarien und Türkei sind besonders günstige Reiseziele

Urlaub außerhalb der Saison ist für Sparfüchse generell die beste Zeit, da durch die gesunkene Nachfrage auch die Preise für Unterkünfte etc. sinken. Länder wie Tunesien, Bulgarien oder die Türkei sind generell sehr günstige Reiseländer und bieten im September und Herbst noch super Wetter, um den Sommer zu verlängern. "Gerade die Türkei bietet für Menschen, die aufs Budget gucken und auch eine gewisse Budget-Sicherheit haben möchten, ein umfassendes All-Inclusive-Angebot und da ist die Türkei fast unschlagbar." Eine einwöchige All-Inclusive-Reise im Vier-Sterne-Hotel inklusive Flüge aus NRW in die Türkei gibt es im Oktober tatsächlich schon ab 400 Euro. Ähnliche Angebote gibt es auch in Bulgarien am Gold- oder Sonnenstrand und in Tunesien in den Orten Zaris, Hammamet und Monastir.

Perfekte Jahreszeit für Städte-Trips

Nach dem Sommer ist die perfekte Zeit, um eine Stadt zu entdecken, sagt Reiseexpertin Heinen: "Im Spätsommer und Herbst ist es natürlich nicht so heiß. Wer will schon im Sommer bei 35 oder 40 Grad durch eine Großstadt laufen?" Super eigenen sich natürlich die bekannten Metropolen wie Barcelona, Madrid, Rom oder Paris, sagt sie. Es lohne sich aber auch mal in andere, weniger besuchte Städte zu reisen wie zum Beispiel Krakau oder Lodz in Polen. "Man kann aber auch sicherlich in Deutschland schöne Städte entdecken. Auch hier die Klassiker wie Berlin oder München, aber auch die kleineren Städte", meint Kerstin Heinen. Ihr Tipp für Städtereisen: Wir können auch mal in die "zweite Reihe" schauen. Anstatt nach München zu reisen, kann man sich zum Beispiel genauso gut auch mal Augsburg anschauen. In dem Buch "Secret Citys Deutschland" werden außerdem auch Städte wie Marburg im westhessischen Bergland, Schmalkalden am Südhang des Thüringer Waldes oder Überlingen am Bodensee als Geheimtipps empfohlen.

Auch Deutschland hat im Spätsommer und Herbst noch viel zu bieten

Die Nachsaisonzeit bietet sich nicht nur super für kurze Städtetrips an, auch längere Urlaube sind innerhalb von Deutschland möglich. Das Angebot ist riesig, sagt Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband: "Da sind zum einen die Küsten, Nord- und Ostsee. Das ist natürlich wunderbar da langzulaufen und sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Aber genauso das Thema Wandern - da sind wir ganz schnell in Bayern. Oder man geht in etwas abgelegenere Region wie zum Beispiel Brandenburg. Auch da gibt es sehr viele Wanderwege, sehr viele Seen und ganz viel zu entdecken." Mit einem kleineren Budget kann man super Urlaub im Harz oder auch an der Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern machen, sagt die Reiseexpertin.

Autoren: Sascha Faßbender & Catharina Velten