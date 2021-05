Man habe versucht, so lange wie möglich an der Veranstaltung festzuhalten. Aufgrund der aktuellen Verordnungen musste man aber leider zu diesem Entschluss kommen, so Schaustellerchef Dirk Wagner. Als Alternative soll es im Herbst eine Pop-Up-Kirmes geben. Der endgültige Termin steht noch nicht fest – die Planungen laufen.