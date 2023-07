Sommermythen - was ist an ihnen dran oder auch nicht?

Im Schatten wird man nicht braun

Stimmt NICHT. Bis zu 50 Prozent der UV-Strahlung bekommen wir immer noch ab. Also sollten wir uns selbst im Schatten eincremen. Schatten ist dennoch wichtig, schließlich ist es im Schatten allemal kühler als in der Sonne.

Nach einem Sonnenbrand wird man brauner

Stimmt NICHT. Es wurde bisher kein Zusammenhang zwischen Sonnenbränden und schnellerer Bräunung festgestellt. Sonnenbrände steigern eher das Hautkrebsrisiko, es lohnt sich also nicht, es auf einen Sonnenbrand anzulegen.

Mücken werden von Licht angezogen

Stimmt NICHT. Mücken werden nicht von Licht, sondern von Kohlenstoffdioxid, das wir ausatmen angezogen. Nur weil wir abends das Licht bei geöffnetem Fenster eingeschaltet haben, kommen die Viecher nicht rein. Sie orientieren sich am CO2-Gehalt in der Luft. In Richtung der höchsten Konzentration vermuten sie ihre Opfer und finden sie auch im Dunkeln. Aber auch wenn Mücken wegen des Lichts nicht reinkommen, Motten und andere Nachfalter werden sehr wohl vom Licht angezogen.

Mücken stechen nur bei süßem Blut

Stimmt NICHT. Der Mythos vom süßen Blut, konnte bisher nicht bestätigt werden.

Abgelaufene Sonnencreme sollten wir nicht mehr benutzen

Stimmt. Wenn die Sonnencreme aus dem letzten Jahr abgelaufen ist, dann ist es oft so, dass sie uns nicht mehr richtig vor UV-Strahlen schützt. Wie können wir erkennen, ob die Sonnencreme noch gut ist? Ein kleines Symbol einer geöffneten Dose verrät es uns. Auf dieser Dose steht eine Zahl, die gibt die Anzahl der Monate an, die das Produkt ab der ersten Öffnung noch benutzbar ist.

Teurere Sonnenbrillen schützen besser vor der Sonne

Der Preis sagt nichts über die Stärke des Sonnenschutzes aus. Jede in Deutschland verkaufte Sonnenbrille muss dem EU-Schutzstandard entsprechen. Ein Indikator dafür ist das CE-Logo auf der Brille, das befindet sich meistes auf der Innenseite der Bügel. Übrigens: Dunklere Brillen schützen nicht automatisch besser vor UV-Strahlen als hellere Brillen. Der UV-Schutz ist unabhängig von der Tönung der Gläser.

Dunkle Kleidung bietet einen besseren UV-Schutz als Helle

Stimmt NICHT. Über den UV-Schutz sagt die Farbe der Kleidung nichts aus, hier kommt es drauf an, wie dicht sie gewebt ist. Ein dicker Pullover würde also besser vor einem Sonnenbrand schützen als ein leichtes Leinenhemd. Schwarzer Stoff reflektiert aber weniger Licht als heller Stoff und heizt sich deshalb bei Sonnenschein stärker auf. Wer also wärmeempfindlich ist, der sollte im Sommer besser helle Kleidung tragen.

Wir sollten im Sommer besser warme Getränke trinken

Stimmt teilweise. Vorab: Genug zu trinken ist das wichtigste, egal ob warme oder kalte Getränke. Hier müssen wir aber abwägen, dass kalte Getränke zwar erfrischen, aber damit unser Körper diese verarbeiten kann, muss er sie aufwärmen. Der Körper produziert also Wärme, obwohl wir uns abkühlen wollen. Das passiert bei warmen Getränken nicht. Es spricht aber nichts Dramatisches dagegen, sich zwischendurch mal eine eiskalte Cola zu gönnen.

Steifer Nacken oder Erkältung durch Ventilatoren

Stimmt. Dr. Thomas Assmann erklärt: "Der Hals hat keine Augen, signalisiert dem Gehirn, dass irgendwas nicht stimmt. Das führt dann schließlich zu Problemen." Und so kann es halt vorkommen, dass man sich einen steifen Nacken zuzieht oder aber sogar eine Erkältung.

Ein Ventilator kühlt die Luft runter

Stimmt NICHT. Das Zauberwort heißt Verdunstungskälte. Wenn wir schwitzen, kommt der Luftzug des Ventilators, der die Verdunstungskälte herstellt. Dr. Thomas Assmann dazu: "Jeder merkt es, wenn man aus dem Bad kommt und Wasser auf der Hort hat. Wenn das Wasser verdunstet friert man. Diese Verdunstung macht man sich im Sommer mit einem Ventilator zu Nutze, in dem man einen Windzug kreiert."