Sonderregel hilft Nagelsmann: WM-Topf 1 doch drin

Zürich (dpa) - Ein Passus im Kleingedruckten der komplizierten Regeln für die FIFA-Weltrangliste macht Julian Nagelsmann Hoffnung. Wenn am Donnerstag (10. Juli) die nächste Ausgabe des für die WM-Gruppenauslosung wichtigen Rankings erscheint, wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trotz der beiden Niederlagen beim Final Four der Nations League gegen Portugal (1:2) und Frankreich (0:2) im Zweikampf mit Italien wieder besser dastehen.

Der Hintergrund: Niederlagen bei Turnier-Endrunden führen nicht wie bei anderen Wettbewerben oder Testspielen zu einem Punktabzug in der Weltrangliste. Wie die FIFA bestätigte, gehört auch das Finalturnier des UEFA-Wettbewerbs zu dieser in den «zusätzlichen Bedingungen» des Regelwerks festgehaltenen Kategorie. Die deutsche Nationalmannschaft behält also alle 1716,98 Punkte aus der bislang gültigen Wertung.

Da Italien (bisher 1718,31 Punkte) durch seine Niederlage in der WM-Qualifikation im Juni in Norwegen (0:3) Zähler verliert, ist der wichtige neunte Platz in der Weltrangliste für Nagelsmanns Team wieder realistisch.

Kein Duell gegen Argentinien oder Spanien

Dieser Rang ist von Bedeutung, da die besten neun Mannschaften des Rankings bei der Auslosung der WM-Gruppen gemeinsam mit den drei Gastgebern Mexiko, USA und Kanada im Topf der besten Teams landen. Ein Vorrundenduell gegen ein Topteam wie Argentinien, Spanien oder Frankreich würde der DFB-Elf dann nicht drohen. Nagelsmann hatte zuletzt mehrfach auf die Bedeutung des ersten Lostopfes hingewiesen.

Letztlich maßgeblich ist die Ausgabe der Weltrangliste nach Abschluss der WM-Qualifikation im November. Da die DFB-Elf in den bis dahin noch anstehenden je zwei Partien gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg aber kaum noch Punkte verlieren wird und Konkurrent Italien gegen Norwegen, Israel, Estland und Moldau wenig Chancen auf viele Pluspunkte hat, wäre mit Platz neun in der Juli-Ausgabe ein großer Schritt zu Topf eins gemacht.

Die Auslosung soll voraussichtlich Anfang Dezember stattfinden, als Ort ist Las Vegas im Gespräch. Die WM-Endrunde findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 erstmals mit 48 Mannschaften statt.