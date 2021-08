Sondersendung mit Hagens OB

Wir wissen, daß das Hochwasser, was Mitte Juli so schlimme Schäden bei uns und in anderen Gebieten angerichtet hat, sicher nicht das letzte war. Der Klimawandel ist angekommen, und wir müssen lernen, damit zu leben. Welche Schutzmaßnahmen werden wir in Zukunft in Hagen ergreifen, wie planen wir unsere Stadt weiter? Aber auch: Wie lösen wir jetzt schnell die ganz konkreten Probleme wie die Müllentsorgung an den Straßenrändern? Um diese und andere Fragen geht es ab 9 Uhr bei Radio Hagen.