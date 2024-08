Sonnenenergie für Warmwasser

Für die Anlage will die HVG gut eine halbe Million Euro investieren. Das soll sich schnell rechnen, das Westfalenbad will den sauber erzeugten Strom zum größten Teil selbst verbrauchen und einen Teil des eigenen Strombedarfs decken. Die HVG-Tochter Hagenbad kann so im Jahr bis zu 100.000 Euro an Energiekosten einsparen.

Daneben profitiert auch die Umwelt. Saubere Energiequellen sind ein Schlüsselfaktor für Umwelt- und Klimaschutz. Durch den Einsatz der Photovoltaik-Anlage können circa 150 Tonnen CO2 eingespart werden.