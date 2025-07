Sonnenschutz per App: So schützt ihr eure Haut mit dem Smartphone

Sommer, Sonne, Sonnenbrand? Muss nicht sein! Auch wenn der Himmel mal etwas bewölkter aussieht - die UV-Strahlung macht keine Pause. Umso wichtiger ist es, unsere Haut konsequent zu schützen. Neben Sonnencreme und Sonnenhut gibt es jetzt digitale Unterstützung: UV-Schutz-Apps fürs Smartphone.

So funktionieren UV-Apps

Diese Anwendungen zeigen den UV-Index für den aktuellen Standort - also wie stark die ultraviolette Strahlung gerade ist. Dazu bekommt man konkrete Empfehlungen, etwa wann man den Schatten aufsuchen sollte oder welche Schutzmaßnahmen jetzt besonders wichtig sind.

Praktisch: Auch die Tageszeiten mit besonders hoher Strahlung werden angezeigt. So kann man dem Tag am See, im Freibad oder beim Stadtbummel besser planen und bleibt dabei auf der sicheren Seite.

Empfehlung der WHO: "SunSmart Global UV"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt dafür die App "SunSmart Global UV". Sie ist kostenlos, leicht zu bedienen und weltweit nutzbar - also auch perfekt für den Urlaub im Ausland.

Wichtig zu wissen: Wolken bedeuten nicht automatisch UV-Schutz! Auch an scheinbar grauen Tagen kann der UV-Index hoch sein. Daher lohnt sich ein Blick in die App - für deine Gesundheit und schöne, gesunde Haut.

Die SunSmart Global UV-App im Apple Store

Die SunSmart Global UV-App im Google Play Store

Autor: Leandro Luig