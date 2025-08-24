Navigation

«Sopranos»-Schauspieler Jerry Adler gestorben

Veröffentlicht: Sonntag, 24.08.2025 14:32

Mit der Rolle des Herman «Hesh» Rabki in der Mafia-Serie «Die Sopranos» wurde Jerry Adler berühmt. Jetzt ist der US-Schauspieler im Alter von 96 Jahren gestorben.

Todesfall

New York (dpa) - Der US-Schauspieler Jerry Adler, der mit der Mafia-Serie «Die Sopranos» bekannt wurde, ist tot. Adler starb im Alter von 96 Jahren in New York, wie seine Familie mitteilte. Weitere Details teilte die Familie zunächst nicht mit. Zahlreiche US-Medien berichteten über den Tod des Schauspielers. 

Adler hatte nach der Schule als Inspizient am Broadway gearbeitet, führte dann bei einigen Produktionen Regie und wurde schließlich mit Anfang 60 Schauspieler. Nach einigen kleineren Rollen feierte er in der Mafia-Serie «Die Sopranos» in der Rolle des Herman «Hesh» Rabkin an der Seite von Hauptfigur Tony Soprano, gespielt von James Gandolfini, den Durchbruch. 

Im Anschluss spielte er weitere kleine Rollen in Serien wie «Good Wife», «Mozart in the Jungle» oder »The Good Fight».

Der Schauspieler starb nach Angaben seiner Familie mit 96 Jahren in New York. (Archivbild)
