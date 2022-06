Soroptimisten veranstalten Benefitzkonzert

Sport ist vor allem durch den Fokus auf das Gemeinschaftsgefühl ein Schlüssel zur Integration und kann wesentlich dazu beitragen, Hürden zu überwinden. Ganz konkret unterstützen die Soroptimisten das Feriensportprogramm, bei dem es besonders um Kinder und Jugendliche aus der Ukraine aber auch um die geht, die sich keine Urlaubsreise leisten können.“









Das Konzert beginnt am Samstag, 11. Juni, um 19.30 Uhr in der Johanniskirche am Markt. Tickets gibt es an der Abendkasse und online unter https:// shop.ticketingsolutions.de/events/27-si-club-hagen/8681-benefizkonzert-chansons-der-20er--30er-jahre.

Der Eintritt kostet 22 Euro.