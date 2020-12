Spardank hilft Lichtblicke

„Besonders schwer haben es Eltern, die geringfügig beschäftigt sind, freiberuflich arbeiten oder Kurzarbeitergeld beziehen“ das sagt Dominik Schlarmann, Vorstand der Spardabank. Um dort zu helfen schien der Bank die Radioaktion „Lichtblicke“ der richtige Empfänger für die Spende zu sein. Seit 1998 unterstützt Lichtblicke Familien in NRW, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind.