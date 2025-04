Sparkasse Hohenlimburg schließt

Die Sparkasse schließt ihren Standort in Hohenlimburg am 21 April. Hintergrund ist der Ende April auslaufende Mietvertrag. Schon seit einem Jahr wurde nach einem geeigneten neuen Standort gesucht. In die nähere Auswahl kam bislang eine sogenannte Container-Lösung auf dem Parkplatz vor dem Rathaus, ähnlich wie in Halden.