Sparkassen Grundschul-Basketballturnier

Am Samstag ist die Sparkassen Grundschulliga gestartet. In mehreren Runden sind unterschiedliche Grundschulen, in gemischten Teams, gegeneinander angetreten. Insgesamt 12 Grundschule haben mit den AGs, die in Zusammenarbeit mit Phoenix Hagen entstanden sind, teilgenommen. Organisiert wurde das Turnier von Phoenix Jugendkoordinator Stanley Witt und Michael Wasielewski. Geplant sind noch weitere Turniere und eine Grundschulmeisterschaft. Die Nachwuchsbasketballerinnen und Basketballer waren sehr begeistert von dem Event.