Spaß in den Sommerferien

Der Verein organisiert Sommercamps für Grundschulkinder. Diese bieten Spiel, Spaß und Bewegung gepaart mit coolen Wettbewerben sowie weiteren gemeinsamen Aktivitäten. Die jeweiligen Wochen sind die Woche vom 04.08-08.08.2025 und die Woche vom 11.08-15.08.2025. Außerdem wird vom 18.08-22-08.2025 erstmalig ein gemeinsames Sommercamp von Phoenix Hagen und dem SV Haspe 70 stattfinden.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

Auch für die Älteren bietet sich ein Basketball- und Sportprogramm in der Sporthalle Wehringhausen an. Das ist für Kinder und Jugendliche von 6-17 Jahre und findet in der letzten Ferienwoche von 9.00-15.00 Uhr statt. Das Programm besteht aus Training, Wettbewerben und Spielen. Für Getränke, Snacks und Mittagsverpflegung ist gesorgt. Die Teilnehmer werden mit Campshirts ausgestattet und können coole Preise gewinnen.

Your browser does not support the audio element.

© Radio Hagen

In Zusammenarbeit mit der Janusz-Korczak Schule und der finanziellen Unterstützung des Rotary-Club Hagen Lenne organisiert der Verein ein Fahrradtraining. Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse können an dem Training teilnehmen. Damit auch jedes Kind dabei sein kann werden Fahrräder von der Schule angeschafft.





Die Anmeldung und weitere Infos findet ihr auf www.phoenix-hagen.de/sommercamps-bei-phoenix-hagen