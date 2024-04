SPD-Chef Schisanowski bestätigt

Der Hagener SPD-Vorsitzende Timo Schisanowski ist am Wochenende in seinem Amt bestätigt worden. Er bekam auf dem Unterbezirksparteitag der Sozialdemokraten in Hagen 82 Prozent - und damit das beste Ergebnis seit seiner ersten Wahl als Vorsitzender.

© Ralf Schaepe