SPD: "Das ist der Supergau"

"Wie will man mit dem LKW jetzt noch durch die Stadt kommen", fragt Rudel - eine Antwort kann im Moment niemand liefern. Auch für PKW wird es nach den Ferien absehbar chaotisch: "Der Verkehr wird jetzt in ein Korsett gezwungen, das kaum noch beherrschbar ist". Vor diesem Hintergrund lehnt Rudel es auch nicht von vorneherein ab, die Fahrradspuren in Altenhagen und am Bahnhof wieder für den Autoverkehr zuzulassen. Man müsse in alle Richtungen offen denken.





Wie die Situation ohne die Brücke zu lösen ist, ist im Moment noch völlig unklar. Vereinzelt wurde die Idee wieder laut, an der Kreuzung Altenhagen / Bahnhof nun einen großen Kreisverkehr zu bauen. Allerdings, so Rudel, könne das nur funktionieren, wenn der Anschluss nach Eckesey bestehen bleibe.