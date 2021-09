SPD, die Grünen und FDP-Kandidatin in Hagen mit Grund zur Freude

Für Hagen zieht SPD-Kandidat Timo Schisanowski wohl direkt in den Bundestag ein. Er hat zwar ein schlechteres Ergebnis als sein Vorgänger, aber ein besseres als CDU-Konkurrent Christian Nienhaus. Wegen des bundesweit guten Abschneidens der FDP vertritt Katrin Helling-Plahr Hagen voraussichtlich auch in der kommenden Legislaturperiode in Berlin. Sie erhält ihr Mandat über die Landesliste.

Der Blick auf die Ergebnisse der Zweitstimmen zeigt: Die SPD ist in Hagen Wahlsieger vor der CDU, das größte Plus (im Vergleich zur letzten Wahl) fahren die Grünen ein und liegen etwa gleichauf mit der FDP vor der AfD.

HIER geht's zu den aktuellen Ergebnissen. Reaktionen hört ihr morgen Früh ab 6 Uhr bei uns im Programm!