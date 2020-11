SPD: Hagens Seen ausbaggern

Die beiden Hagener Seen werden immer flacher, und damit für Wassersportler eingeschränkter zu befahren. Gleichzeitig denkt die SPD an die IGA 2027 und daran, das beide Seen eine zentrale Rolle für die Freizeitgestaltung haben.

Seit Jahren existiert bereits eine Interessengruppe aus Vereinen am Hengsteysee, die das gleiche fordert. Verantwortlich ist der Ruhrverband. Der argumentiert, dass er für die Unterhaltung der beiden Seen als Freizeitgebiet nicht verantwortlich sei.

Die SPD ist der Meinung, dass angesichts immer regenärmerer Sommer beide Seen auch als Wasserspeicher gebraucht werden - und da sei der Ruhrverband sehr wohl in der Verantwortung.

Der Antrag der SPD sieht vor, dass Oberbürgermeister Schulz zusammen mit den Nachbarstädten an den Seen eine Initiative für die Verbandsversammlung des Ruhrverbandes entwickelt. Auf dem Weg soll der Ruhrverband aufgefordert werden, das Ausbaggern einzuplanen.