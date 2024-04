SPD: Hochbrücke Altenhagen wird Thema im Rat

Die SPD hat ein paar Fragen formuliert - so will sie wissen, welche Umleitungen warum geplant sind, und wie man die Anwohner an den Umleitungstrecken vor Lärm und Abgasen schützen will.





Außerdem soll die Verwaltung eine Einschätzung abgeben, ob man den Rissen im Beton mit baulichen Maßnahmen begegnen kann, und wie lange das dauert.





Grundsätzlich fordern die Sozialdemokraten Verkehrskonzepte, um den zunehmenden Brückensperrungen zu begegnen.