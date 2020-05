SPD: Posse um Pavillon

Eine Posse ist das, was in Sachen Pavillon für die Hestertschule nicht passiert. Das sagt die SPD, und in diesem Fall die SPD-Ratskandidatin Vera Besten. Es geht um einen Förderantrag für einen Plan, der so nicht gefördert werden kann.

© Bastian Haumann / Funke Foto Services