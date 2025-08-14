SPD-Sicherheitsspaziergang

SPD-Oberbürgermeisterkandidat Thomas Köhler hatte einen ausgewiesenen Fachmann zu dem Spaziergang eingeladen: Sebastian Fiedler ist ehemaliger Polizist, kennt sich in Hagen aus und ist jetzt innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Sebastian Fiedler warb für ein Projekt der Stadt Wuppertal: Auch deren Bahnhofsgegend ist nicht problemfrei, aber die Lage habe sich dort deutlich verbessert. Dort hat man die Uni mit ins Boot geholt und über eine Studie die Menschen vor Ort mitreden lassen. Danach wurde umgebaut, Gewerbe angesiedelt und Einkaufs- und Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen.

