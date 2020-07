SPD: Sorgen um Polizei FH

Wolfgang Jörg will mit Hilfe einer kleinen Anfrage bei der Landesregierung klären, was an der Sache dran ist. Sollte das Land Pläne haben, die Hochschule zu verlagern, will er eine Kompensation durch ein andere Einrichtung.

Sachlich hält er eine Verlagerung für nicht begründet: In naher Zukunft würden nahe des Standortes weitere Flächen für die Hochschule frei.