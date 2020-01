Speed Dating

Hier gibt es in zehn Minuten einen Job. Damit wirbt die Agentur Mark, die die Veranstaltung zusammen mit der Cuno Berufsschule für Technik veranstaltet. Eingeladen zum kostenlosen Date sind Schüler aller Schulformen, die 2020 ein duale Berufsausbildung anfangen wollen. Die Agentur Mark sieht in dem Projekt gute Chancen. Hier geht es um den persönlichen Eindruck und weniger um Zeugnisse. Trotzdem sollten die Jugendlichen eine Kurzbewerbunmg dabei haben , damit sich die Firmen nachher auch an sie erinnern.





Die Veranstaltung geht von 13-15.30 in der Cuno Berufsschule in der Victoriastraße 2.