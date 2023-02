Spektakuläre Funde in der Blätterhöhle

Die Ausgrabungen in der Blätterhöhle in Holthausen haben auch im vergangenen Jahr wieder spannende Funde an die Oberfläche gebracht. Bis in den Dezember dauerten die Grabungen und Nacharbeiten - sie wurden durch die Flutkatastrophe im Sommer 2021 verzögert, da auch in der Höhle massive Schäden entstanden waren.

© Prof. Dr. Michael Baales/LWL Außenstelle Olpe