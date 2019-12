Spende für den Waschsalon

Die Einrichtung der Diakonie ist eine Anlaufstelle für Wohnungslose und Bedürftige in Hagen. Sie bedeutet Pflege für Körper und Seele. Dazu gehört auch das Weihnachtsfrühstück an Heiligabend, zu dem 150 Gäste erwartet werden. Die Spende ist ein willkommener Beitrag zur Finanzierung.

Heiligabend gibt es auch wieder die CVJM-Weihnachtsfeier für Alleinstehende und Bedürftige. Kostenlose Eintrittskarten dafür verteilt der CVJM heute Abend und morgen Vormittag in seinem Haus am Märkischen Ring. Neu in diesem Jahr ist eine Weihnachtsfeier für Eltern und Kinder am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Johanniskirche.