Spende für Hagener Musikschule

Die städtische Musikschule Frankfurt an der Oder hat rund 890 Euro an die Hagener Max-Reger-Musikschule gespendet. Die Spenden stammen aus den Einnahmen eines gemeinsamen Konzertes der Musikschule Frankfurt/Oder und der Kulturbetriebe Frankfurt an der Oder am 3. September.

