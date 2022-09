Spende für Suppenküche

Normalerweise versorgt die Suppenküche Menschen in der Not mit einer warmen Mahlzeit. Aktuell kann die Einrichtung Räume der Johanniskirche nutzen und dort zwei mal pro Woche Lebensmitteltüten verteilen. Auch das wird zu einem Großteil durch Spenden finanziert.

Unterstützung gibt es aktuell von der katholischen Kirchengemeinde Sankt Michael aus Wehringhausen. Mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro möchte die Gemeinde einen Beitrag leisten, um die zunehmende Not in unserer Stadt ein wenig zu lindern.