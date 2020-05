Spenden fürs Tierheim

Die Piraten/Bürger für Hohenlimburg hatten damals gefragt, ob das Tierheim die Futterkosten-Soforthilfe des Landes NRW in Anspruch genommen habe. Das hat es nicht, denn diese Soforthilfe ist eben nur für Einrichtungen, die in einem besonders schweren Maß von der Pandemie betroffen sind, gedacht. Laut Verwaltung ist das in Hagen zum Glück nicht der Fall. Natürlich freuen sich Tierheim und Tierschutzverein auch weiterhin über Spenden.