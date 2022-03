Spendenlauf für Kriegsopfer

Ein gutes Dutzend von Laufvereinen und -treffs hat bereits zugesagt, weitere wollen sich anschließen und auch Einzelstarter können sich über den Link unten anmelden.





Es geht ab Phoenix West über 15 Kilometer in gemäßigtem Tempo über flaches Gelände. Auf die ansonsten übliche Startgebühr verzichten die Veranstalter, stattdessen bitten sie um eine Spende.





Der Lauf ist am 27ten März, wer an dem Tag nicht mitlaufen kann, kann alternativ an einem virtuellen Spendenlauf für den gleichen Zweck teilnehmen. Bis jetzt sind durch die Anmeldungen schon 2330 Euro zusammen gekommen.





Info: https://my.raceresult.com/194179 Weitere Informationen unter: Björn Schumbrutzki, 0173 / 290 59 97 oder Mail an Spendenlauf@endorphinjunkies-dortmund.de