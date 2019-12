Spendenrekord bei WP-Benefizauktion

Das Geld geht an den Verein "Fit for Future". Die beste Einnahmequelle war ein Bild des Künstlers Horst Becking. Für 4100 Euro kaufte Immobilieninvestor Udo Krollmann das Bild und sorgte so im Alleingang für ein Viertel des Spendenaufkommens. 400 Zuschauer steigerten mit oder waren zumindest dabei. Der Verein "Fit for future" hilft Jugendlichen auf die Beine, die keinen einfachen Start ins Leben haben.