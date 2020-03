Sperrmüll und Co

Es geht dabei um den Schutz der Mitarbeiter und soll den störungsfreien Betrieb der Müllverbrennungsanlage und der Müllabfuhr sicherstellen. Wer Sperrmüll loswerden will, soll dafür bitte den Abholservice nutzen. Alternativen dazu will der HEB im Laufe der Woche bekannt geben.

Die Wertstoffhöfe in Haspe und der Obernahmer nehmen keinen Sperrmüll an, sind aber normal geöffnet. Das Kundenbüro vom HEB ist für Besucher geschlossen, kann aber per Telefon und Email kontaktiert werden.

02331 3544-4444