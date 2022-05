Sperrung der Ruhrtalstraße

Die Ruhrtalstraße in Kabel wird ab Montag für zwei Wochen voll gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen der Einmündung Schwerter Straße/Verbandsstraße und der Kreuzung Hagener Straße/Westhofener Straße. Der Landesbetrieb Straßen NRW will in mehreren Bauabschnitten die Fahrbahn erneuern.