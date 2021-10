Sperrung in der Lenaustr

Bei den laufenden Untersuchungen der Hochwasserschäden hat der Wirtschaftsbetrieb Hagen Schäden an einem 100 Meter langen Kanalstück im Bereich Becheltestraße/Lenaustraße und der Kreuzung Eckeseyer festgestellt. Aus diesem Grund wird in der Lenaustraße zwischen der Einmündung der Eckeseyer Straße und der Becheltestraße ein Fahrverbot für LKW über 7,5 Tonnen eingerichtet. Nach der Sanierung des Kanals soll die Beschränkung dann wieder wieder aufgehoben werden. Der WBH bittet für auftretende Verkehrsbehinderungen um Verständnis und ist bemüht, etwaige Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.