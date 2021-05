Spezialauftrag für Rolf Riedl

Die 185 Tonnen Gewicht sind das eine. Die 33 Meter Länge des Behälters sind das andere. Am Montag hat die Fahrt begonnen: Die Strecke führt von Coesfeld nach Lüdinghausen. Dort kommt der Druckbehälter auf ein Binnenschiff nach Antwerpen und von da aus geht es per Seeschiff nach China. Das ist der Masterplan, und der ist gespickt mit kleinteiligen Herausforderungen, sagt Geschäftsführer Christian Terweiden; wie tragfähig sind Straßen und Brücken, wie eng die Kurven. Ampeln müssen weggedreht und Schilder gezogen werden. All das wurde vier bis fünf Monate lang recherchiert und organisiert, damit es am Tag X klappt. Es müssen ganze Baustellen geräumt werden, weil es in diesem Fall nur eine Strecke gibt, auf der der Transport gemacht werden kann. Heute soll der Koloss Lüdinghausen erreichen.

Die Rolf Riedl GmbH ist mit ihrem Lösungsangebot für Transporte Teil und Keimzelle der Riedl-Gruppe – und eines der hochspezialisierten Unternehmen, die wir in der Stadt haben; sie hat 15 Mitarbeiter. In der Mediathek unserer Homepage seht ihr Bilder von dem aktuellen Transport.