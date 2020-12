Spezialitäten an Krankenhäuser

Das Hagen Marketing hat verschiedene Spezialitäten des Weihnachtsmarktes eingekauft – und zwar bei Hagens Schaustellern. Für die wäre jetzt eigentlich Hochsaison. Mit dem Einkauf der Geschenke gibt es zumindest etwas Umsatz. Die Spezialitäten gehen an Mitarbeiter in Hagener Krankenhäusern „die auch an den Weihnachtsfeiertagen in vorderster Front stehen“, so das Hagen Marketing.