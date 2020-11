Sportarena und Galeria

Galeria Kaufhof soll neue Fassaden bekommen. Das heißt auch: Der Kaufhof plant längerfristig in Hagen. Aber er verkleinert seine Mietfläche von 14 500 qm auf 11 000. Den freiwerdenden Platz will Vermieter und Investor Saas nutzen, um einen Neubau mit Servicewohnungen zu errichten.

Die Mehrzweckhalle soll neben die Krollmannarena am Ischeland gesetzt werden. Sie ist vor allem dafür geplant, dass der Spitzensport, nämlich Handball und Basketball, ligareife Spielbedingungen bieten kann. Es kann gut sein, dass die Parteien so viel Klärungsbedarf haben, dass von der BV-Mitte in Sachen Halle heute noch kein abschließendes Votum ausgeht.