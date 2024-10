Sportel-Sonntage in der Halle Mittelstadt

Das Angebot ist kostenlos, eine Mitgliedschaft im Verein oder bei der Krankenkasse muss auch nicht sein. Wer Lust auf Spielen und Toben hat, ist willkommen. Es geht darum, die Familien dauerhaft in Bewegung zu bringen. Erster Termin ist am 3. November in der Zeit von 10 bis 12, an insgesamt zehn Sonntagen können sich Eltern und Kinder austoben.