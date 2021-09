Sporthallen noch lange dicht

Deutlich schwerer getroffen hat es die Regenbogenschule am Katernberg in Hohenlimburg. Dort dauern die Arbeiten wohl bis Ende des Jahres. Dann soll auch die Sporthalle I in Helfe wieder funktionstüchtig sein. Bei der Turnhalle Eckesey geht die Gebäudewirtschaft von acht Wochen Sanierungsarbeiten aus. Stark beschädigt wurde auch die Kanslalomstrecke in Hohenlimburg. Auch dort wird es noch etliche Wochen dauern, bis der normale Betrieb wieder losgehen kann. Insgesamt kosten die Reparaturen an den Sportstätten 750 000 Euro.