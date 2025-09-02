Sportler tragen sich ins goldene Buch ein

Die Basketballer des LOCO-Express haben sich bis ins Finale der Ü-45 Weltmeisterschaft gespielt und konnten die Schweiz als Vize-Weltmeister verlassen und sorgte mit dem zweiten Platz für einen der größten Erfolge im Hagener Seniorenbasketball. Anlässlich dieser Leistung, durften sich die Spieler in das goldene Buch der Stadt eintragen.

Your browser does not support the audio element.

© Spieler des LOCO-Express Teams

Die Spieler sind aber nicht die einzigen mit einem großem Erfolg im Sport, denn auch der Faustballer Philip Hofmann durfte sich zum zweiten mal ins goldene Buch eintragen, wegen des Gewinns der Silbermedaille bei den World Games 2025 in China.

Your browser does not support the audio element.

© Faustspieler Philip Hofmann

Your browser does not support the audio element.