Sportlicher Sommer 2025

Und Grundbausteine für diesen sportlichen Sommer, bieten gleich zwei internationale Sportevents, welche in Hagen ausgetragen werden. Zuerst ist Hagen einer der Austragungsorte, der FISU, der World University Games, also sozusagen der Olympia unter den Studenten. In Hagen werden dabei passender Weise, einige der Basketballspiele in der Ischelandhalle abgehalten. Fast direkt zum Anschluss an der FISU, startet ein Tennisturnier auf internationaler Bühne in Hagen. Die Platzmann open, einem Turnier der ATP Challenger Tour, wird dieses Jahr auf der Tennisanlage des Vereins TC Rot-Weiß abgehalten.

Martin Schmidt, Geschäftsführer von Phönix Hagen glaubt, das dies ein gutes Zeichen für unsere Stadt ist:

Die FISU Games werden vom 16. bis zum 27. Juli, junge Basketballer aus aller Welt in die Ischelandhalle bringen und direkt im Anschluss werden also internationale Tennisspieler auf dem Feld von TC Rot-Weiß vom 27. Juli bis zum 3. August ihr bestes geben. Dabei heißt es: Sport ist für alle da! Das glaubt auch Schmitd, welcher auch als Vertreter der FISU dieses Jahr argiert:

Passend zu dem Thema von Groß und Klein, bieten die Platzmann open auch an ihrem ersten Tag, einen Kids day an. Dort können Kinder dann mit Profis trainieren, eine Anlagen Ralley machen, Preise gewinnen oder an andere Aktivitäten abseits vom Tennis teilnehmen. Doch der sportliche Sommer gilt nicht nur den beiden großen Events, sondern soll eine Bühne für alle Sportarten bieten, das betont Tim Nolte Mitarbeiter der Hagen Wirtschaftsentwicklung im Bereich Tourismus:

Und Hagen bietet dafür mit zahlreichen Sportveranstaltungen und Vereinen einen perfekten Standpunkt. Man muss es nur mal wollen und Hagen auf dieser Seite erkunden. Auch mit dem Hengsteysee, den Wäldern und Orten wie dem Sportpark Ischeland, sind so viele verschiedene Sportarten möglich, von denen viele vielleicht unter dem Radar fliegen. Deshalb heißt es diesen Sommer, sich auf dem Veranstaltungskalender der Stadt Hagen oder direkt bei der Touristeninfo M12 zu informieren. Tickets für die beiden internationalen Events stehen jetzt schon zum Verkauf. Für die FISU gibt es die Tickets direkt bei der Touristeninfo zu kaufen und bei den Platzmann open findet man diese auch jetzt schon auf der Website des Turniers.