Sprechende Haltestellen

Die digitalen Systeme sind in die Haltestellen-Masten integriert, sie bieten einen Echtzeit-Service über Ankunft und Abfahrt der Busse und sie wollen Menschen mit eingeschränkter Sehkraft das Busfahren erleichtern. Über einen Knopf am Haltestellenmast können sie sich die Inhalte des Displays per Lautsprecher vorlesen lassen.

Den neuen Informationsservice gibt es vor allem an stark genutzten Haltstellen. Die 54 neuen Informationsanzeiger kosten 359.000 Euro, 90 Prozent übernimmt das Land.