Sprechstunden für Bürger

Einsehen kann man die Pläne bei der Bezirksregierung, in den Rathäusern der Städte Hagen und Iserlohn oder im Internet. Bis Anfang Dezember können Bürgerinnen und Bürger dann mögliche Einwendungen geltend machen. Es geht um den zweiten Abschnitt der Stromtrasse zwischen Hagen-Garenfeld und Iserlohn. Diese soll weitgehend in den schon bestehenden Höchstspannungsfreileitungen gebaut werden. Das heißt: Vorhandene Leitungen und Masten werden durch leistungsstärkere ersetzt. Amprion plant dazu auch eine Bürgersprechstunde in Hohenlimburg und zwei Telefonsprechstunden.

Bürgersprechstunde am 26.Oktober im Bürgersaal der evangelischen Kirche an der Freiheitsstraße (Anmeldung unter der Nummer 0800-58952474).

Telefonsprechstunden am 27.10. und am 02.11. – jeweils zwischen 16 und 19 Uhr.