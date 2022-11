Sprengung "früh im neuen Jahr"

Es gab das Spitzengespräch, aber nicht so arg viel Konkretes, bemängelt das Lüdenscheider Onlineportal "Come on". Bis auf eines vielleicht: Die nötigen Grundstücksverhandlungen für die komplexen Spreng- und Bauarbeiten sind am vergangenen Wochenende beendet worden. Damit rücken der Sprengtermin und auch das Baurecht nahe.





Innerhalb der nächsten sechs Tage soll auch die Vorauswahl der Bewerber um den Bauauftrag abgeschlossen sein. Bei der Vergabe zähle nicht der billigste, sondern der, der den Brückenneubau am schnellsten und innovativsten umsetzen kann.





Zudem werde ein LKW-Fahrverbot an den Bedarfsumleitungen als Entlastung für die Anwohner geprüft.