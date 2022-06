Springefest im August

Es wäre das 24te Springefest, wenn nicht zwei Coronajahre dazwischen gewesen wären. Das Fest ist auch entstanden, um die Springe als historische Mitte der Stadt aufzuwerten und wieder ins Bewusstsein zu bringen.





Das Springefest soll am 12ten August anfangen und bis zum 14ten gehen - was genau geplant ist und passieren wird, will die Hagen.Wirtschaftentwicklung in knapp zwei Wochen im Rahmen einer Pressekonferenz im Detail erläutern.