Spritdiebe festgenommen

Die Hagener Polizei hat in der Nacht drei mutmaßliche Spritdiebe auf frischer Tat erwischt. Nun wird geprüft, ob die jungen Männer auch für andere Vorfälle dieser Art verantwortlich sein könnten. Zuletzt hatten sich Spritdiebe an mehreren Autos in einer privaten Tiefgarage in Helfe zu schaffen gemacht. Daraufhin hatten Zivilfahnder überall in der Stadt nach Auffälligkeiten gesucht.

© chalabala - stock.adobe.com