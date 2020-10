Stadt gleicht Corona-Regeln an

Die Regeln gelten ab sofort und zunächst bis Ende Oktober. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen müssen ein Hygienekonzept haben und von der Stadt genehmigt sein. Im Freien dürfen es maximal 500 Leute sein, in geschlossenen Räumen 250. Die Maske ist dabei Pflicht.

Private Feiern außerhalb der eigenen vier Wände müssen ab 5 Leuten beim Ordnungsamt angezeigt werden. Mehr als zehn Leute dürfen es nicht sein.

Für die eigene Wohnung gibt es keine Regel, aber eine Empfehlung: Nicht mehr als zehn Leute.

In der Öffentlichkeit gilt keine Maskenpflicht aber es dürfen nur 5 Personen zusammen sein.

In Kitas müssen Erwachsene Mund-Nasenschutz tragen, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. In weiterführenden Schulen besteht Maskenpflicht im Unterricht und während der Betreuung, wenn der Abstand nicht gehalten werden kann. In Grundschulen gilt diese Pflicht nicht. Personal in Schulen muss Masken auch auf Besprechungen und im Lehrerzimmer tragen, wenn der Abstand zu gering ist.

Und: In der Gastronomie gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr – erst ab 6 Uhr darf wieder geöffnet werden.