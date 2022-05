Stadt Hagen kontrolliert

Aktuell wurden drei Objekte kontrolliert. Unter der Regie des Ordnungsamtes waren auch andere städtische Ämter, Polizei und Feuerwehr mit am Start. Es gab diverse Auffälligkeiten, die nun weiter geprüft beziehungsweise den zuständigen Ämtern gemeldet worden. In den Häuser selbst gab es Missstände wie Schimmel, defekte Treppen oder Fenster und auch fehlende Rauchmelder. In einem Haus ist der Aufzug seit einem Monat defekt, in einem anderen Haus wurde erneut Schädlingsbefall festgestellt. Die Stadt hatte den Eigentümer deswegen bereits in die Pflicht genommen.