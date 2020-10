Stadt Hagen weitet Angebot aus

Das Testangebot gilt für diejenigen, die Urlaub innerhalb von Deutschland machen möchten und ein Testergebnis benötigen. Bis einschließlich Freitag kann man dafür von 12 bis 15 Uhr auf den Kirmesplatz am Höing gehen. Das ist wörtlich zu nehmen: Parkplätze sind für den Zweck nicht verfügbar. Das Rote Kreuz hat ein Zelt aufgestellt und organisiert die Tests. Was man braucht, ist ein Personalausweis und einen Nachweis, dass man einen Urlaub in Deutschland gebucht hat. Funktioniert alles gut, will die Stadt den Testplatz auch in der zweiten Herbstferienwoche anbieten.