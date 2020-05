Stadt hilft Theater an der Volme

Die freien Kulturträger leiden unter Corona: Keine Aufführungen bedeutet, keine Einnahmen. Andererseits spart die Stadt auch Geld ein, weil geförderte Veranstaltungen wie der Muschelsalat nicht stattfinden können. Der Hauptausschuss hat am Donnerstag einstimmig beschlossen: Aus diesem eingesparten Geld bekommt das Theater an der Volme einmalig 5000 Euro. Weiteres Geld wird für andere existenzbedrohte Kulturschaffende reserviert. Weitere Zahlungen an das Theater an der Volme sollen dabei nicht ausgeschlossen sein. Als Gegenleistung soll das freie Theater im nächsten Jahr einige Aufführungen beim Muschelsalat präsentieren.

Der Hauptausschuss legt Wert auf die Feststellung, dass damit keine Förderzusage für die nächsten Jahre verbunden ist.